İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,74
  • EURO
    47,8284
  • ALTIN
    4407.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milan, Rasmus Hojlund ile anlaştı

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren İtalya Serie A ekibi Milan bir transferi daha bitirdi. İtalyan ekibi Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund ile anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
Milan, Rasmus Hojlund ile anlaştı
ABONE OL

Serie A'da oldukça başarısız bir sezon geçiren Milan, kadrosunu yenilemeye devam ediyor.

Son olarak Club Brugge'den Jashari'yi kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, Manchester United forması giyen Rasmus Hojlund transferini bitirdi.

ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano'nun haberine göre Milan ve Manchester United, Rasmus Hojlund'un transferi için anlaşmaya vardı.

KİRALIK + SATIN ALMA OPSİYONU

İtalyan devi, Danimarkalı golcünün maaşının tamamını(5 milyon Euro) karşılayacak, 6 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 45 milyon Euro olacak.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2022-23 sezonunda Atalanta'da büyük bir çıkış yakalayarak 77.8 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Danimarkalı futbolcu, Manchester United'ın çalkantılı günlerinin de etkisiyle bir türlü bekleneni veremedi.

Bu sezon forvet bölgesine Benjamin Sesko'yu 76.5 milyon Euro karşılığında getiren Kırmızı Şeytanlar, Rasmus Hojlund'u takımdan göndermek istiyordu. Başlarda takımda kalmak istediğini dile getiren futbolcu, yerine Sesko'nun da alınmasıyla ayrılığa daha sıcak bakmaya başlamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Manchester United formasıyla 52 maça çıkan genç forvet, 10 gol atıp 2 de asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.