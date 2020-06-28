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Spor

Milan, Roma'yı Hakan Çalhanoğlu ile yıktı!

İtalya Ligi'nde Milan, evinde Roma'yı 2-0'lık skorla geçti. Milan'ın 2. golünü penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

28 Haziran 2020 Pazar 20:39 - Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 20:39
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İtalya Ligi'nde 28. hafta maçında Milan ile Roma karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Milan oldu.

Milan'a galibiyeti getiren golleri 76. dakikada Ante Rebic ve 89. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Ev sahibi Milan'da milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Hakan Çalhanoğlu, 25. maçında 4. golünü attı. Roma'da ise milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yedek başladığı karşılaşmada süre alamadı.

Bu galibiyetin ardından Milan puanını 42'ye yükseltti. Roma 48 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Milan, SPAL'a konuk olacak. Roma, Udinese'yi ağırlayacak.

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