Milan, Roma'yı tek golle geçti

İtalya Serie A 10. hafta maçında Milan, sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Milan, San Siro'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Strahinja Pavlovic attı.

Roma, Paulo Dybala ile 82. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Dybala'nın vuruşunu Milan kalecisi Maignan kurtardı. Roma formasıyla 19. penaltısını kullanan Arjantinli Dybala, ilk kez penaltı kaçırdı.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 77 dakika sahada kaldı.

Milan, Roma galibiyetiyle birlikte ligde iki maç sonra kazandı. Roma ise iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Milan, 21 puana yükseldi. Roma da 21 puanda kaldı.

Milan, ligin bir sonraki haftasında Parma deplasmanına gidecek. Roma, sahasında Udinese'yi konuk edecek.