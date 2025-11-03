İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2025 Pazartesi / 13 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,1043
  • EURO
    48,5945
  • ALTIN
    5415.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milan, Roma'yı tek golle geçti

Milan, Serie A'nın 10. haftasında karşılaştığı Roma'yı 39. dakikada Strahinja Pavlovic'in attığı golle 1-0 mağlup ederek puanını 21'e yükseltti.

Haber Merkezi3 Kasım 2025 Pazartesi 01:08 - Güncelleme:
Milan, Roma'yı tek golle geçti
ABONE OL

İtalya Serie A 10. hafta maçında Milan, sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Milan, San Siro'da oynanan maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Strahinja Pavlovic attı.

Roma, Paulo Dybala ile 82. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Dybala'nın vuruşunu Milan kalecisi Maignan kurtardı. Roma formasıyla 19. penaltısını kullanan Arjantinli Dybala, ilk kez penaltı kaçırdı.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 77 dakika sahada kaldı.

Milan, Roma galibiyetiyle birlikte ligde iki maç sonra kazandı. Roma ise iki maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Bu sonucun ardından Milan, 21 puana yükseldi. Roma da 21 puanda kaldı.

Milan, ligin bir sonraki haftasında Parma deplasmanına gidecek. Roma, sahasında Udinese'yi konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.