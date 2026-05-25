  • Milan, Şampiyonlar Ligi biletini son maçta kaçırdı
Spor

Milan, Şampiyonlar Ligi biletini son maçta kaçırdı

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Cagliari, deplasmanda Milan'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla beraber sezonu 5. sırada tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi biletini alamadı.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 00:00 - Güncelleme:
Milan, Şampiyonlar Ligi biletini son maçta kaçırdı
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Milan, sahasında Cagliari'yi ağırladı. Milan, San Siro'daki maçı 2-1'lik skorla kaybetti.

Milan, 2. dakikada Alexis Saalemaekers'in golüyle 1-0 öne geçti.

Cagliari, 20. dakikada Gennaro Borrelli ve 57. dakikada Juan Rodriguez'in golleriyle Milan karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Cagliari'de izinli olan Semih Kılıçsoy, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Milan, 70 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi bileti alamadı. Cagliari, sezonu 43 puanla noktaladı.

