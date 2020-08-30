30 Ağustos 2020 Pazar 23:49 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 23:49

Serie A'nın dev kulüplerinden Milan, İtalyan futbolunun en büyük yıldız adaylarından Sandro Tonali'yi kadrosuna katıyor.

Sky Italia'nın haberine göre kırmızı siyahlı ekip, 20 yaşındaki oyuncuyu 10 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katacak ve sezon sonunda da 20 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonunu ödeyecek.

Öte yandan Brescia'nın sonraki satıştan yüzde 10 ya da 15'lik pay alacağı da kaydedildi.

Orta sahanın ortasında oynayan ve İtalya Milli Takımı forması da giyen genç oyuncu, Brescia'da toplam 89 maça çıktı ve 6 gol, 16 asistlik performans sergiledi.