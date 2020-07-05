05 Temmuz 2020 Pazar 18:04 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 18:04

Milan, Sevilla'dan kiraladığı Simon Kjaer'in bonservisini almaya hazırlanıyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Milan, geldiğinden bu yana Alessio Romagnoli'nin yanından istikrarlı bir performans sergileyen 31 yaşındaki Danimarkalı stoperin bonservisinin alınmasına karar verdi ve Sevilla ile görüştü. Sevilla, bu transfer için Milan'dan 3.5 milyon euro bonservis talep etti.

Milan cephesi istenen bonservisi makul görerek Simon Kjaer için bu bedeli ödemeyi kabul etti ve imzaların kısa sürede atılacağı bildirildi.