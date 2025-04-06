Milan Skriniar: Anderson Talisca'yı tebrik ettim

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, sahalarında Trabzonspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu "Allan Saint-Maximin röportaj yaparken, Talisca ile konuşuyordum ve çok güzel bir maç çıkardığını söyledim. Ve onu kutladım. Maça iyi başladık, kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmek için onları zorladık ama şanssız bir gol yedik. İkinci yarı Fenerbahçe olduğumuzu ve evimizde oynadığımızı onlara gösterdik. Sonuç 4-1 oldu." dedi.