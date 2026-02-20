İSTANBUL 18°C / 8°C
Spor

Milan Skriniar: Bana birkaç hafta verin

Fenerbahçe'de sakatlanan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak savunmacı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kısa sürede geri döneceğini söyledi.

20 Şubat 2026 Cuma 19:48
Milan Skriniar: Bana birkaç hafta verin
Fenerbahçe-Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Milan Skriniar, taraftarlara verdiği mesajda, "Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşırken sarı-lacivertlilerin kaptanı Milan Skriniar sakatlık yaşadı. Mücadelenin 26. dakikasında oyundan çıkan Skriniar'ın bugün hastanede yapılan kontrollerde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi.

Slovak defans, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak taraftarlara mesaj gönderdi. Milan Skriniar, "Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
