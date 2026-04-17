Spor

Milan Skriniar: Bizim için zor bir durum

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Milan Skriniar, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ17 Nisan 2026 Cuma 23:04
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını tepti. Milan Skriniar mücadele sonrası konuştu.

Rizespor karşısında alınan beraberliğin gelecek haftaki derbiyi nasıl etkileyeceği sorusuna cevap veren Skriniar, "Bilemiyorum." dedi.

Skriniar, "Böylesine bir sondan sonra konuşmak çok zor. İyi oynadık, pozisyonlar ürettik. Geriye düştükten sonra maçı çevirdik ama son saniyede başımıza böyle bir şey geldi. Bizim için zor bir durum. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok." diye konuştu.

