Spor

Milan Skriniar: Çok daha iyisini yapmalıydık

Fenerbahçeli Milan Skriniar, Başakşehir maçının ardından mücadele seviyelerinin yetersiz kaldığını belirterek “1-0'dan sonra maçı bitirmeliydik” dedi.

HABER MERKEZİ6 Aralık 2025 Cumartesi 22:24 - Güncelleme:
Milan Skriniar: Çok daha iyisini yapmalıydık
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, haftayı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamladı.

Maçın hemen ardından Fenerbahçeli savunma oyuncusu Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Mücadele etmenin önemine vurgu yapan takım kaptanı, "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir." dedi.

Skoru ele aldıktan sonra maçı bitirmeleri gerektiğini söyleyen Skriniar, "Bu golü yememeliydik. 1-0'dan sonra maçı öldürmemiz gerekiyordu. Çok daha iyisini yapmalıydık." ifadelerini kullandı.

