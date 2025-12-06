Milan Skriniar: Çok daha iyisini yapmalıydık

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Lacivertliler, haftayı lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde tamamladı.

Maçın hemen ardından Fenerbahçeli savunma oyuncusu Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Mücadele etmenin önemine vurgu yapan takım kaptanı, "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Bazı maçlar vardır, o maçlarda iyi oynayamazsınız ama yüksek şiddette mücadele etmeniz gerekir." dedi.

Skoru ele aldıktan sonra maçı bitirmeleri gerektiğini söyleyen Skriniar, "Bu golü yememeliydik. 1-0'dan sonra maçı öldürmemiz gerekiyordu. Çok daha iyisini yapmalıydık." ifadelerini kullandı.