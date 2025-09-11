Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, Jose Mourinho'nun ayrılığıyla ilgili konuştu.

Slovak stoper, "Jose Mourinho, muhteşem bir teknik direktör. Her zaman harika bir ilişkimiz oldu. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek hem benim için hem de Mourinho için büyük hayal kırıklığıydı. Ancak futbol böyle ve kulüp bir karar verdi. Devam etmek zorundayız, önümüze bakacağız ve profesyonel olacağız." dedi.

Skrinar "Muhteşem oyuncularla dolu harika bir takımımız var ve Fenerbahçe için her şeyin en mükemmelini yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"BANA YAPILAN DONNARUMMA'YA DA YAPILDI"

DiMarzio'ya verdiği röportajda PSG'den ayrılığına da değinen Skriniar, "İlk geldiğimde, ilk altı ay boyunca sürekli oynadım. Gigio Donnarumma ve ben en çok dakika alan iki oyuncuyduk. Sonra, Ocak ayındaki ilk maçta, Süper Kupa'da, ayak bileğimden sakatlandım. Dört ay sahalardan uzak kaldım ve sezon sonunda geri döndüğümde, teknik direktör yaz hazırlıklarında ayrılık kararı aldı. Bu benim için sürpriz oldu çünkü iki hafta önce her şey farklıydı ve herkes benim hakkımda farklı konuşuyordu. Sonra bir gün içinde her şey değişti. Ama futbol böyledir... Gigio'ya ne olduğunu gördük. O şu anda dünyanın en iyi kalecisi ve genel olarak şu an en iyisi. PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına yardımcı oldu ve ne olduğunu gördük. Hem o hem de ben ileriye bakmalıyız. Her zaman PSG'yi seviyor olacağım; oradaki arkadaşlarla mükemmel bir ilişkim var. Olan oldu, ama ileriye bakmalıyız." açıklamasını yaptı.