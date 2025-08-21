İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,948
  • EURO
    47,8559
  • ALTIN
    4407.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan Skriniar: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor
Spor

Milan Skriniar: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Milan Skriniar, Benfica karşısında alınan beraberlik sonrası mücadeleyi değerlendirdi.

Haber Merkezi21 Ağustos 2025 Perşembe 01:44 - Güncelleme:
Milan Skriniar: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor
ABONE OL

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Milan Skriniar, Benfica maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Skriniar'ın sözleri şu şekilde:

"İyi oynadığımızı düşünüyorum. Benfica, topla iyi oynayabilen bir takım ama biz defansif olarak işimizi iyi yaptık. Tehlikeli bir pozisyon vermedik rakibe ama toplu oyunda daha iyi olabilirdik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra rakip daha iyisini yapabilirdik. Bu anlamda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Göztepe ve bu maçta rakip 10 kişi kaldık ancak şans yaratma konusu sorun yaşadık. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Geceyi gündüze çeviren meteor! Ateş topu gökyüzünü aydınlattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.