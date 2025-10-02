İSTANBUL 22°C / 16°C
Spor

Milan Skriniar: Takımımla gurur duyuyorum

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Milan Skriniar, Nice galibiyeti sonrası konuştu. Oldukça iyi bir mücadele sergilediklerini söyleyen Skriniar, 'Takımın hakkını teslim etmek lazım, herkes çok iyi savaştı. Takımımla gurur duyuyorum. Büyük iltifat takıma!' ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi2 Ekim 2025 Perşembe 22:13 - Güncelleme:
Milan Skriniar: Takımımla gurur duyuyorum
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, Nice maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞTIK, MÜCADELE ETTİK..."

Skriniar, takımın ortaya koyduğu yüksek tempolu futbola vurgu yaparak, "Gerçekten çok iyi bir maç çıkardık. Büyük performans ortaya koyduk takım olarak. Savaştık, mücadele ettik, enerji harcadık, önde bastık, kazandığımız toplarla kaliteli oynadık. Taraftarlarımız her zamanki gibi bize büyük katkı sağladı. Onların desteğiyle oynayınca her şey çok daha kolay oluyor" ifadelerini kullandı.

TEDESCO AÇIKLAMASI

Slovak savunmacı, hocası Domenico Tedesco'nun kendisine duyduğu güvenin önemine dikkat çekti:

"Hocamın bana güveniyor olmasından dolayı mutluyum. Bu çok önemli benim için. Yapmam gereken belli, maçta ve antrenmanda hep en iyisini yapmak. Takımın hakkını teslim etmek lazım, herkes çok iyi savaştı. Takımımla gurur duyuyorum. Büyük iltifat takıma! Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ancak birlik olursak büyük işler başarabiliriz."

