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Spor

Milan Skriniar transferi bitiyor! Galatasaray'da ilk imza yakın

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takım PSG forması giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferinde büyük aşama kaydetti.

TRT Spor18 Ocak 2025 Cumartesi 22:13 - Güncelleme:
Milan Skriniar transferi bitiyor! Galatasaray'da ilk imza yakın
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, PSG'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferinde büyük aşama kaydetti.

Habere göre; Sarı kırmızılılar, Slovak futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için PSG ile anlaşmaya yakın.

BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

Skriniar'ın kalıcı olarak bir takıma imza atamaması halinde ise zorunlu satın alma opsiyonlu göndereceği haberin detaylarında yer aldı.

Slovak yıldız son olarak 12 Ocak Pazar günü Ligue 1'de oynanan St. Etienne maçında kadroya alınmamıştı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gözüken Skriniar, bu sezon PSG'de 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi.

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