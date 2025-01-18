Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, PSG'de forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar'ın transferinde büyük aşama kaydetti.

Habere göre; Sarı kırmızılılar, Slovak futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak için PSG ile anlaşmaya yakın.

BU SEZON 5 MAÇA ÇIKTI

Skriniar'ın kalıcı olarak bir takıma imza atamaması halinde ise zorunlu satın alma opsiyonlu göndereceği haberin detaylarında yer aldı.

Slovak yıldız son olarak 12 Ocak Pazar günü Ligue 1'de oynanan St. Etienne maçında kadroya alınmamıştı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gözüken Skriniar, bu sezon PSG'de 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi.