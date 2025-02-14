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Spor

Milan Skriniar: Yusuf ile gurur duyuyorum

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht karşısında 3-0 kazanan Fenerbahçe'de Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 01:21 - Güncelleme:
Milan Skriniar: Yusuf ile gurur duyuyorum
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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Anderlecht karşısında 3-0 kazanan Fenerbahçe'de Milan Skriniar açıklamalarda bulundu.

"TAKIM RUHU ORTAYA KOYDUK"

Mücadeleyi değerlendiren ve takım ruhuna vurgu yapan Milan Skriniar, "Gerçekten harika bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum. Sahada kolektif anlamda iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Takımla, takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Takım ruhu ortaya koyduk ve bu benim gerçekten hoşuma gitti" dedi.

"YUSUF İLE GURUR DUYUYORUM"

Yusuf Akçiçek'in performansına övgüde bulunan Milan Skriniar, "Hem Yusuf'u hem de Amrabat'ı tebrik etmem gerekiyor. Çünkü gerçekten iyi iş çıkardılar. Yusuf da iyi performans gösterdiğini herkese gösterdi. İyiydi saha içinde. Hem futbolun hem de defansın geleceği. Kendisiyle gurur duyuyorum. Tüm takımı tebrik ediyorum. Şimdi hazırlanmamız gereken bir sonraki maç. Bir sonraki hafta rövanş maçı var. Hiçbir şey bitmiş değil. Oraya da kazanmaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

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