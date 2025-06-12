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Spor

Milan Skriniar'da Fenerbahçe önde! Galatasaray takibini sürdürüyor

Fenerbahçe, Milan Skriniar için PSG ile 15 milyon euroya anlaşma noktasına geldi. Galatasaray'ın teklifi 10 milyon euroda kaldı. Slovak yıldız kararını ay sonuna kadar verecek.

Akşam12 Haziran 2025 Perşembe 08:18 - Güncelleme:
Milan Skriniar'da Fenerbahçe önde! Galatasaray takibini sürdürüyor
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Ocak ayında Milan Skriniar'ın kiralık transferi için Galatasaray'la yarışan Fenerbahçe, o dönem Slovak oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, başarılı savunmacının tapusunu alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kanarya, bu transferde yine Cim-Bom'la yarışıyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre; Paris Saint-Germain, 30 yaşındaki oyuncusu için 20 milyon euro gelir bekliyordu. Fenerbahçe, yaptığı pazarlıklarla bu rakamı 15 milyon euroya indirmeyi başardı. Galatasaray'ın önerdiği rakam ise 10 milyon euroda kaldı. Oyuncuya Suudi Arabistan, İtalya ve İngiltere'den de tekliflerin olduğu bildirildi. Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi fakat son anda transferin değişkenlik gösterebileceği de vurgulandı.

Öte yandan oyuncuyu kesin olarak yollamak isteyen Paris Saint-Germain, Skriniar'a ay sonuna kadar karar vermesi gerektiğini iletti. Slovak oyuncunun kısa süre içerisinde yeni takımına katılması bekleniyor.

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