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  • Milan Skriniar'dan Fenerbahçe açıklaması! ''Burası en doğru tercih''
Spor

Milan Skriniar'dan Fenerbahçe açıklaması! ''Burası en doğru tercih''

Ara transferde PSG'den kiralanan Milan Skriniar, Fenerbahçe'de kendini bulduğunu söyledi. Slovak yıldız, 'Jose Mourinho büyük rol oynadı. İlk görüşmeden itibaren bana güvendiğini hissettirdi. Fenerbahçe en üst düzey bir kulüp ve en iyi Avrupa takımlarıyla rekabet edebilir.' dedi.

Akşam21 Mart 2025 Cuma 07:53 - Güncelleme:
Milan Skriniar'dan Fenerbahçe açıklaması! ''Burası en doğru tercih''
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Sarı-Lacivertliler'in ara transfer döneminde Fransız ekibi PSG'den kiraladığı Milan Skriniar, İstanbul'a geldiği için çok mutlu olduğunu, en doğru tercihi yaptığını söyledi. Aslan'la anlaşmak üzereyken Kanarya'ya gelen ve bu tercihinden duyduğu memnuniyeti daha önce de ifade eden tecrübeli savunmacı, Slovakya Milli Takımı'nın kampında ülkesinin basın mensuplarına bu duygusunu yineledi. Paris ekibinde arka planda kalan ve 6 aylığına kiralık geldiği F.Bahçe'de kendini bulduğunu vurgulayan Skriniar, şu ifadeleri kullandı:

MOURİNHO BÜYÜK ROL OYNADI

"Jose Mourinho olağanüstü bir teknik direktör ve inanılmaz bir insan. İlk görüşmeden itibaren kendimi önemli hissettirdi, beni arayan ve bana yazan ilk kişilerden biriydi. Her oyuncunun takdir ettiği bir jest. Fenerbahçe'yi seçmemin nedenlerinden biri de bu ve birlikte büyük hedeflere ulaşabileceğimizden eminim. Görüşmelerin başından itibaren hem hocamızdan hem kulüpten büyük bir güven aldım ve her şeyden önce yapılan tüm anlaşmalara saygı gösterildi. Günümüzde bu çok rastlanılan bir şey değil.

KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM

Burada kendimi harika hissediyorum, antrenman seanslarını kaçırmıyorum ve sonunda düzenli oynuyorum. Sürekliliğimi sağlamak benim için önemliydi ve şimdi %100'üm, hiçbir fiziksel sorunum yok. Bu seçimden çok mutluyum. Fenerbahçe, en üst düzey bir kulüp ve en iyi Avrupa kulüpleriyle rekabet edebilecek kapasitede." 30 Ocak'ta SarıLacivertli kulübe imza atan 30 yaşındaki başarılı savunmacı, 'hazır değil' denilmesine rağmen bu süreçte 12 resmi maça çıkıp 2 asist üretti, kırmızı görmedi ve sakatlanmadı.

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