Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlığı devam ediyor. Sarı-lacivertlilere, 31 yaşındaki futbolcudan kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen deneyimli stoper, Konyaspor maçını da kaçıracak.

Milan Skriniar, deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Skriniar'ın takıma destek olmak amacıyla kafilede olup olmayacağı ise Cuma günü netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 40 maçta süre bulan Milan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.