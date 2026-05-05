İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2262
  • EURO
    52,9494
  • ALTIN
    6660.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Konyaspor maçında yok
Spor

Milan Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Konyaspor maçında yok

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Milan Skriniar, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Konyaspor maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2026 Salı 15:16 - Güncelleme:
Milan Skriniar'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Konyaspor maçında yok
ABONE OL

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlığı devam ediyor. Sarı-lacivertlilere, 31 yaşındaki futbolcudan kötü haber geldi.

TRT Spor'un haberine göre, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyen deneyimli stoper, Konyaspor maçını da kaçıracak.

Milan Skriniar, deplasmanda oynanacak Konyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Skriniar'ın takıma destek olmak amacıyla kafilede olup olmayacağı ise Cuma günü netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de bu sezon 40 maçta süre bulan Milan Skriniar, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Modern maskenin ardındaki gerçek: Milli güvenlik meselesi aile

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.