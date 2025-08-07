İSTANBUL 30°C / 25°C
Spor

Milan Skriniar'dan rövanş için motive mesajı

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Milan Skriniar, Feyenoord ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşı öncesi yaptığı paylaşımla taraftara mesajda bulundu.

7 Ağustos 2025 Perşembe 22:59
Milan Skriniar'dan rövanş için motive mesajı
Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından motive edici bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda mücadeleye vurgu yapan Skriniar, "Savaştık. Kaybettik. Ama Kadıköy'de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener!" ifadelerini kullandı. Skriniar'ın bu mesajı, taraftarlar arasında büyük destek gördü.

Sarı-lacivertliler, 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçında Feyenoord'u mağlup ederek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

