Milan Skriniar'dan rövanş için motive mesajı

Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından sosyal medya hesabından motive edici bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda mücadeleye vurgu yapan Skriniar, "Savaştık. Kaybettik. Ama Kadıköy'de ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Haydi Fener!" ifadelerini kullandı. Skriniar'ın bu mesajı, taraftarlar arasında büyük destek gördü.

Sarı-lacivertliler, 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak rövanş maçında Feyenoord'u mağlup ederek play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.