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Spor

Milan Skriniar'dan transfer açıklaması

Geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Milan Skriniar, hakkında çıkan Napoli'ye transfer olacağına yönelik iddialara cevap verdi.

Haber Merkezi6 Temmuz 2025 Pazar 13:34 - Güncelleme:
Milan Skriniar'dan transfer açıklaması
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Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın, sarı-lacivertli takımda devam edip etmeyeceği belirsizliğini sürdürüyor.

SKRINIAR İÇİN FARKLI GÜNDEM

Paris Saint-Germain ve Fenerbahçe yönetimi arasında Skriniar pazarlığı sürdürülürken, Slovak stoper için ise farklı bir iddia gündeme geldi.

Napoli ile anlılan Milan Skriniar, bu söylentilerle alakalı sorulan soruya cevap verdi.

Trabzonspor'un eski yıldızı Marek Hamsik için düzenlenen jübile maçında CalcioNapoli24'e konuşan Slovak stoper, Lobotka ile oynamaktan memnun kalacağını ancak çıkan iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.

"ÇIKAN HABERLER SADECE SÖYLENTİ"

Napoli'yle ilgili haberlerin söylenti olduğunu belirten Skriniar, "Napoli'de ben mi? Lobotka en iyi arkadaşlarımdan biri, o yüzden bakalım... Açıkçası Lobotka ile oynamak isterim. Benim için şu anda her şey açık. Napoli'yle ilgili çıkan haberler sadece söylenti. İtalya'da 7.5 yıl yaşadım ve özlüyorum. Bir İtalyan menajerim ve İtalyan arkadaşlarım var, İtalya her zaman kalbimde." sözlerini kullandı.

Slovak stoper, "Skriniar - Buongiorno bir gün Napoli'nin defans ikilisi olabilir mi?" sorusu üzerine ise "Cevap veremem, üzgünüm." ifadelerini kullandı.

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