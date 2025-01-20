Milan Skriniar'ın Galatasaray'a transferinde Cher Ndour detayı

Ara transfer döneminde defansa takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden birisi da Paris Saint Germain'in (PSG) tecrübeli stoperi Milan Skriniar.

Ancak Skriniar'ın transferinde sarı kırmızılılar rakipsiz değil. Slovak futbolcuya Tottenham Hotspur'un da talip olduğu ileri sürüldü.

Micky van de Ven ve Cristian Romero'nun sakatlıkları nedeniyle teknik direktör Ange Postecoglou defansa takviye yapmak istiyor.

TBR Football'un haberine göre; İngiliz ekibi, Skriniar'ı transfer etmek için harekete geçti ve futbolcuyu Kuzey Londra'ya getirme olasılıklarını araştırmaya başladı.

Haberde, Galatasaray'ın Milan Skriniar'ı transfer etme yarışında Tottenham'ın önünde yer aldığı vurgulanırken, PSG'nin tecrübeli oyuncusunu kiralık olarak göndermesinin ise zor olduğu kaydedildi.

Fransız kulübü, Ligue 1'deki "Takımlar en fazla 6 futbolcusunu kiralık gönderebilir" sınırlaması nedeniyle mevcut kiralık futbolcularını satarak bu sorunu aşabilir.

PSG'de şu anda Xavi Simons (Leipzig), Renato Sanches (Benfica), Juan Bernat (Villarreal), Cher Ndour (Beşiktaş), Carlos Soler (West Ham) ve Nordi Mukiele (Leverkusen) olmak üzere altı oyuncu kiralık olarak forma giyiyor.

Ligue 1 devi, Soler'i indirimli bir anlaşmayla West Ham'a teklif etti ancak İngiliz takımındaki teknik direktör değişikliğinin ardından bu transfer pek mümkün görünmüyor.

Haber detayında yer alan iddiaya göre; ara transfer döneminde satılma ihtimali en yüksek olan futbolcu ise Cher Ndour. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Ndour'a İtalyan kulüpleri ilgi gösteriyor.

Ndour ya da başka bir kiralık futbolcunun satılmasına kadar Skriniar, PSG'den kiralık olarak ayrılamayacak.

Milan Skriniar'la ilgili bu belirsizliği göz önüne alan Galatasaray'ın ise Axel Disasi'yi kiralamak için Chelsea ile görüşmelerde bulunduğu ileri sürüldü.