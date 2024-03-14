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Spor

Milan, Slavia Prag karşısında zorlanmadan turladı

Milan, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında karşılaştığı Slavia Prag'ı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

14 Mart 2024 Perşembe 22:54 - Güncelleme:
Milan, Slavia Prag karşısında zorlanmadan turladı
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Avrupa Ligi son 16 turunda Milan, 4-2 kazandıkları maçın rövanşında Slavia Prag ile karşılaştı.

Fortuna Arena'da oynanan maçı Milan 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Christian Pulisic, 36. dakikada Loftus-Cheek ve 45+6. dakikada Rafael Leao kaydetti. Prag'ın golünü 84. dakikada Jurasek attı.

Slavia Prag'da Tomas Holse 20. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte ilk maçı da 4-2 kazanan Milan, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Çeyrek final kura çekimi 15 Mart Cuma günü yapılacak. Maçlar ise 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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