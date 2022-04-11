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Spor

Milan, Torino deplasmanında 1 puana razı oldu

Milan, İtalya Serie A'nın 32. hafta mücadelesinde deplasmanda Torino ile 0-0 berabere kalarak puanını 68 yaptı.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 00:28 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 00:28
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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Milan, Torino ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Torino Olimpiyat Stadı'nda yapılan müsabakada, şampiyonluk için mücadele eden Milan, orta sıralardaki Torino'ya konuk oldu.

Müsabaka başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi ve her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Milan, bu maçla 68 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlı takım, ligde üst üste 2. maçından beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Milan'ı, ligde halen 1 maçı eksik Inter ile Napoli, 2 puan geriden takip ediyor.

Torino ise puanını 39 yaptı ve 11. sıradaki yerini korudu.

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