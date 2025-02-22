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Spor

Milan, Torino deplasmanından eli boş döndü

İtalya Serie A'nın 26. haftasında ligde kötü günler geçiren Milan, deplasmanda Torino'ya 2-1 mağlup oldu.

Haber Merkezi22 Şubat 2025 Cumartesi 22:54 - Güncelleme:
Milan, Torino deplasmanından eli boş döndü
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İtalya Serie A'nın 26. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Torino, 2-1'lik skorla kazandı.

Torino'yu öne geçiren golü 5. dakikada Malick Thiaw kendi kalesine attı.

32. dakikada Christian Pulisic ile bir penaltı vuruşundan faydalanamayan Milan, 74. dakikada Tijani Reijnders ile skora dengeyi getirdi.

Torino, 77. dakikada Gvidas Gineitis'in golüyle galibiyete ulaştı.

Ligde 3 maç sonra kazanan Torino, puanını 31'e yükseltti. Ligdeki 4 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Milan, 41 puanda kaldı ve ilk 4'ün 6 puan gerisine düştü.

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