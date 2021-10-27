İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2021 Çarşamba / 21 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,4965
  • EURO
    11,046
  • ALTIN
    546.22
  • BIST100
    1512.01
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan, Torino'yu Olivier Giroud ile devirdi
Spor

Milan, Torino'yu Olivier Giroud ile devirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Milan, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.

AA27 Ekim 2021 Çarşamba 09:57 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 09:57
ABONE OL

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada sezona iyi bir başlangıç yapan Milan, orta sıralardaki Torino ile karşılaştı.

Kırmızı-siyahlılar, 14. dakikasında Fransız golcü Olivier Giroud ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın son dakikalarında konuk ekip bazı fırsatlar yakalasa da başka gol olmayınca Milan, Torino'yu 1-0 mağlup etti. Puanı 28 ulaşan kırmızı-siyahlıları, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sonuçla Milan galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda, Spezia ile Genoa 1-1 berabere kalırken, Salernitana ise Venezia'yı deplasmanda 2-1 yendi.

Serie A'nın 10. haftasında yarın 6 maç, 28 Ekim Perşembe günü de tek maç oynanacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.