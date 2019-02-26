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Milan ve Lazio Falcao'nun peşine düştü

Galatasaray'a imza atacağı iddia edilen Falcao, Milan ve Lazio arasında bir tercih yapacak.

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TM Dijital Haber Merkezi

Devre arası transfer döneminde adı ciddi bir şekilde Galatasaray’la anılan, hatta menajerinin açıklamalarına göre imzaların atılmasının yakın olduğu bildirilen Radamel Falcao Lazio ve Milan’la görüşmek için Roma’ya gitti.

JORGE MENDES'İN LAZİO İLE ARASI İYİ

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Ocak ayında Monaco’dan ayrılmayan, fakat sezon sonunda Fransız ekibiyle bağlarını koparmaya hazırlanan 33 yaşındaki yıldız golcünün Milan’a daha yakın olduğu belirtilirken, Jordao, Neto ve Wallace transferleri sebebiyle Lazio yönetimiyle arasının iyi olduğu bilinen dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes’in Falcao’yu Lazio’ya verebileceği bildirildi.

FALCAO MAÇI YERİNDEN TAKİP EDECEK

Higuain’i Chelsea’ye gönderip Piatek’i transfer eden Milan’ın Falcao için girişimlere başladığı iddia edildi. Bu akşam Türkiye Saati ile 23:00’da oynanacak olan Lazio-Milan (İtalya Kupası yarı final) maçını yerinden takip etmek için Olimpico Stadı’nda yerini alması beklenen Kolombiyalı süper golcünün burada bir tercih yapacağı belirtildi.

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