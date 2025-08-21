Milan, Victor Boniface ile anlaştı

Avrupa transfer piyasasında hareketlilik sürerken, Milan forvet hattına önemli bir takviye yapmak üzere.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Boniface için girişimlerini hızlandıran kırmızı-siyahlılar, oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Milan ile Bayer Leverkusen arasında yapılan görüşmelerin ardından taraflar sözlü olarak anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Milan, oyuncu için 5 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Ayrıca 24 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da sözleşmede yer alacak ancak bu madde zorunlu olmayacak. Boniface ile 2030 yılına kadar geçerli kontrat imzalanması konusunda da mutabakata varıldı.

İMZALAR ÇOK YAKIN

Son detayların tamamlanmasının ardından oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Ardından resmi imzaların atılmasıyla Boniface, resmen Milan'ın yeni forveti olacak.

SEZON PERFORMANSI

Victor Boniface, geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.