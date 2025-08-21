İSTANBUL 30°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2025 Perşembe / 27 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,94
  • EURO
    47,6771
  • ALTIN
    4397.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milan, Victor Boniface ile anlaştı

Serie A ekiplerinden Milan'ın, Bayer Leverkusen forması giyen yıldız golcü Victor Boniface ile anlaştığı öne sürüldü.

Haber Merkezi21 Ağustos 2025 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
Milan, Victor Boniface ile anlaştı
ABONE OL

Avrupa transfer piyasasında hareketlilik sürerken, Milan forvet hattına önemli bir takviye yapmak üzere.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Boniface için girişimlerini hızlandıran kırmızı-siyahlılar, oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Milan ile Bayer Leverkusen arasında yapılan görüşmelerin ardından taraflar sözlü olarak anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Milan, oyuncu için 5 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Ayrıca 24 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da sözleşmede yer alacak ancak bu madde zorunlu olmayacak. Boniface ile 2030 yılına kadar geçerli kontrat imzalanması konusunda da mutabakata varıldı.

İMZALAR ÇOK YAKIN

Son detayların tamamlanmasının ardından oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Ardından resmi imzaların atılmasıyla Boniface, resmen Milan'ın yeni forveti olacak.

SEZON PERFORMANSI

Victor Boniface, geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla çıktığı 27 resmi maçta 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.