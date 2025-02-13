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Spor

Milan Vjestica: Bütün Avrupa Mimovic'i izliyor

Zenit'in eski futbolcusu Milan Vjestica, Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Kızılyıldız'dan alıp Zenit'e kiraladığı Ongjen Mimovic için açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ13 Şubat 2025 Perşembe 12:13 - Güncelleme:
Milan Vjestica: Bütün Avrupa Mimovic'i izliyor
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Zenit'in eski futbolcusu Milan Vjestica, Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde Kızılyıldız'dan alıp Zenit'e kiraladığı Ongjen Mimovic için açıklamalarda bulundu.

Mimovic'in büyük bir potansiyelinin olduğunu söyleyen Vjestica, "Ognjen Mimovic'i iyi tanıyorum. Kısa sürede kendini geliştirdi. Bütün Avrupa, onu izliyor. Sırbistan Milli Takımı'nın önemli bir parçası olabilir. En önemli özellikleri yüksek hızı ve tekniği. Bekte sabit bekleyen bir oyuncu değil, çok fazla atağa çıkar." ifadelerini kullandı.

20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Zenit'te forma giyecek.

NEDEN KİRALANDI?

Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği sarı-lacivertli ekip, kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu nedenle bir futbolcunun kadro dışı kalması gerekliydi.

6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

20 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro'ya transfer oldu. Lisansı çıkarıldı fakat forma şansı bulamadı.

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