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Spor

Milan, Zlatan Ibrahimovic ile uzatmayacak

İtalya Serie A takımlarından Milan'da sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzalanmayacak.

4 Haziran 2023 Pazar 09:19 - Güncelleme:
Milan, Zlatan Ibrahimovic ile uzatmayacak
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Serie A'da ekiplerinden Milan'da Zlatan Ibrahimovic'in geleceği belli oldu.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zlatan Ibrahiomvic'in kontratının yenilenmeyeceği belirtildi.

BU SEZON YALNIZCA 4 MAÇTA FORMA GİYDİ

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, 4 maçta sahaya çıktı. Ibrahimovic, ligde Udinese'yle oynadıkları maçta kaydettiği golle Serie A tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu olmuştu.

2020'de Milan'a tekrar dönen Ibrahimovic, geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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