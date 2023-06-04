Milan, Zlatan Ibrahimovic ile uzatmayacak

Serie A'da ekiplerinden Milan'da Zlatan Ibrahimovic'in geleceği belli oldu.
İtalyan ekibinden yapılan açıklamada sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zlatan Ibrahiomvic'in kontratının yenilenmeyeceği belirtildi.
BU SEZON YALNIZCA 4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon fazla forma şansı bulamayan tecrübeli oyuncu, 4 maçta sahaya çıktı. Ibrahimovic, ligde Udinese'yle oynadıkları maçta kaydettiği golle Serie A tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu olmuştu.
2020'de Milan'a tekrar dönen Ibrahimovic, geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğu yaşamıştı.