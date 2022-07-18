Milan, Zlatan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzalayacak

Milan, 40 yaşındaki yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fabrizio Romano'nun haberine göre Zlatan Ibrahimovic, önümüzdeki günlerde Milan ile yeni bir sözleşme imzalayacak.

Mali detaylar

İsveçli yıldız, İtalyan ekibinden yeni anlaşması kapsamında yıllık 1-1.5 milyon Euro arasında bir maaş kazanacak ve sözleşme Haziran 2023'e kadar geçerli olacak.

Ciddi sakatlık

Geçtiğimiz Mayıs ayında dizinden ameliyat olan İsveçli yıldızın 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu sakatlığın ardından Ibrahimovic'in futbol kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olmuş ancak yıldız futbolcu sık sık devam etmek istediğini dile getirmişti.

Kariyerinde Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Manchester United ve PSG gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 40 yaşındaki yıldız futbolcu Milan ile geçtiğimiz sezon sezon 27 maçta görev yaptı ve 8 gol, 3 asistlik performans gösterdi., önümüzdeki günlerde Milan ile yeni bir sözleşme imzalayacak.

MALİ DETAYLAR



İsveçli yıldız, İtalyan ekibinden yeni anlaşması kapsamında yıllık 1-1.5 milyon Euro arasında bir maaş kazanacak ve sözleşme Haziran 2023'e kadar geçerli olacak.

CİDDİ SAKATLIK



Geçtiğimiz Mayıs ayında dizinden ameliyat olan İsveçli yıldızın 7-8 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Bu sakatlığın ardından Ibrahimovic'in futbol kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olmuş ancak yıldız futbolcu sık sık devam etmek istediğini dile getirmişti.

Kariyerinde Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Manchester United ve PSG gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 40 yaşındaki yıldız futbolcu Milan ile geçtiğimiz sezon sezon 27 maçta görev yaptı ve 8 gol, 3 asistlik performans gösterdi.