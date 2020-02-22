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Spor

Milan'a gitmek için az kalsın sözleşmesini feshediyordu!

Arsenal'den kiralık olarak transfer edilen Elneny ile Beşiktaş arasında yaşanan krizde yeni gelişmeler meydana geldi. Sözleşme fesih hakkı bulunan Elneny ile görüşme yapıldı.

22 Şubat 2020 Cumartesi09:36 - Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 09:36

Sezon başında Arsenal’den kiralık olarak transfer edilen 27 yaşındaki Mısır’lı Elneny ile Beşiktaş Kulübü arasında alacak krizi yaşanmıştı. Maaşların geç yatması ve 900 bin Euro’luk ödemenin de 15 Ocak’ta yapılmamasının ardından sorun yaşanmıştı.

Ortaçizgi'nin haberine göre; Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Erdal Torunoğulları ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Sümer, sözleşme fesih hakkı olan Mısır’lı oyuncu ile yaptığı görüşmeler sonrasında krizi aştı. Mohamed Elneny’nin 900 bin Euro’luk Ocak ayında ödenmesi gereken ücretin belli bir bölümü verildi. Kalan bölümünün ise yapılandırıldığı ve 125 bin Euro’luk geçmiş maaşlarının ödendiği öğrenildi.

27 yaşındaki oyuncunun sözleşme fesih hakkı ortadan kalkarken sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek.

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