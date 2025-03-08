Milan'a Portekizliler yaramıyor: Conceiçao da olmadı

AC Milan, Sérgio Conceição ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Nicolo Schira'nın haberine göre, kulüp yönetimi Portekizli teknik adamla yola devam etmeyecek. Hatta Mart ayındaki Lecce ve Como maçlarında olası mağlubiyetler durumunda, Conceição'nun erken gönderilme ihtimali de gündemde.

Geçtiğimiz yılın sonunda göreve gelen 50 yaşındaki Conceição, AC Milan'ın başında çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Kırmızı-Siyahlılar, Serie A'da şu anda 9. sırada yer alıyor.

Bu sezon Milan, kötü sonuçların ardından bir başka Portekizli teknik direktör Fonseca ile de yollarını ayırmıştı.