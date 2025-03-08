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Spor

Milan'a Portekizliler yaramıyor: Conceiçao da olmadı

İtalya basınında çıkan haberlere göre AC Milan, sezon sonunda Sérgio Conceição ile yollarını ayırmayı planlıyor. Portekizli teknik adamın Mart ayında oynanacak Lecce ve Como maçlarında kötü sonuçlar alması halinde erken gönderilme ihtimali de bulunuyor.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 12:52 - Güncelleme:
Milan'a Portekizliler yaramıyor: Conceiçao da olmadı
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AC Milan, Sérgio Conceição ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Nicolo Schira'nın haberine göre, kulüp yönetimi Portekizli teknik adamla yola devam etmeyecek. Hatta Mart ayındaki Lecce ve Como maçlarında olası mağlubiyetler durumunda, Conceição'nun erken gönderilme ihtimali de gündemde.

Geçtiğimiz yılın sonunda göreve gelen 50 yaşındaki Conceição, AC Milan'ın başında çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Kırmızı-Siyahlılar, Serie A'da şu anda 9. sırada yer alıyor.

Bu sezon Milan, kötü sonuçların ardından bir başka Portekizli teknik direktör Fonseca ile de yollarını ayırmıştı.

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