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Spor

Milan'a Premier Lig'den sol bek

Yaz transfer döneminde savunmaya takviye yapmak isteyen İtalyan ekibi Milan, Premier Lig temsilcisi Everton forması giyen Ukraynalı sol bek oyuncusu Vitaliy Mykolenko'yu gündemine aldı.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Milan'a Premier Lig'den sol bek
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan, savunma hattını güçlendirmek adına Premier Lig'de forma giyen bir ismi gündemine aldı. Gazeteci Louis Girardi'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma göre Milan, Everton forması giyen Ukraynalı sol bek Vitaliy Mykolenko'yu transfer listesine aldı.

26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 37 maça çıkarken 1 gol atıp 3 asist yaptı. Hem defansif katkısı hem de hücum desteğiyle öne çıkan Mykolenko'nun Everton ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Milan'ın kısa süre içinde kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.

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