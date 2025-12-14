İSTANBUL 12°C / 7°C
Spor

Milan'a Sassuolo çelmesi

Milan, Serie A 15. hafta maçında sahasında Sassuolo ile 2-2 berabere kalarak liderlik yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı.

HABER MERKEZİ14 Aralık 2025 Pazar 17:14 - Güncelleme:
Milan'a Sassuolo çelmesi
İtalya Serie A 15. hafta maçında Milan sahasında Sassuolo'yu konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 berabere bitti.

Milan iki golü de 19 yaşındaki sol bek Davide Bartesaghi'den geldi. Sassulo'nun gollerini ise Ismael Kone ve Armand Lauriente attı.

Bu sonuçla birlik Milan maç fazlasıyla 32 puan olarak 31 puanda bulunan Napoli ve 30 puanda bulunan Inter'in önünde lider olarak yer aldı. Sassuolo ise 21 puan oldu.

Ligin sonraki maçında Milan, Verona'yı konuk edecek. Sassuolo ise Bologna'yı ağırlayacak.

