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Spor

Milan'da 5 koronavirüs vakası

İtalyan devi Milan'da koronavirüs şoku yaşanıyor... Kırmızı siyahlılarda, kaleci Gianluigi Donarumma ve Jens Petter Hauge ile birlikte teknik heyetten de 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin koronvirüse yakalandığı açıkladı.

IHA26 Ekim 2020 Pazartesi 14:57 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 14:57
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan, kalecisi Donarumma ile oyuncularından Hauge’nin yanı sıra teknik ekipten 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Serie A’da bugün Roma ile karşı karşıya gelecek olan Milan’a müsabaka öncesi kötü haber geldi. Milano temsilcisinden yapılan açıklamada kaleci Gianluigi Donarumma ve Jens Petter Hauge ile birlikte teknik heyetten de 3 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Koronavirüse yakalanan futbolcu ve teknik heyet personellerinin karantinaya alındıkları aktarılırken, pozitif olan 5 kişinin de semptom göstermediği bilgisi paylaşıldı.

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