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Spor

Milan'da 6 oyuncunun geleceği merak konusu

Yeni sportif direktör arayışlarını sürdüren Milan'da bir yandan da 6 yıldız ismin geleceği de belirsizliğini koruyor.

14 Nisan 2025 Pazartesi 15:36 - Güncelleme:
Milan'da 6 oyuncunun geleceği merak konusu
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Sportif Direktör arayışlarını sürdüren Milan'da hedefte Lazio'nun eski direktörü Igli Tare var. Ancak Tare gelene kadar geleceği belirsizliği koruyan önemli oyuncular bulunuyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ 6 YILDIZ

Henüz gelecek sezonun teknik direktöründe karar kılmayan Milan'da bir de üstüne ilk 11'deki oyuncuların geleceği ile alakalı belirsizliği gündemde.

Listenin başında gelecek sezon sözleşmesi sona erecek Fransız kaleci Mike Maignan var. Sezonun başlarında çıkan haberlere göre, Fransız oyuncu için bir uzatma konusunda sözlü bir anlaşma yapılmıştı, ancak henüz imzalar atılmadı. Kulüp milli kaleciyi bedelsiz göndermek istemiyor.

Maignan'ın vatandaşı Theo Hernandez'de de durumlar benzer. Yıldız sol bekin sözleşmesi 2026 yaz ayında sona eriyor. Milan çok kez yenileme girişimlerinde bulundu ancak orta yol bulunamadı. Theo'nun geleceğini gelecek sportif direktör belirleyecek.

La Gazzetta dello Sport , Kyle Walker'ın San Siro'daki geleceğinin garanti olmadığını iddia etti . Manchester City'den kiralık olan İngiliz oyuncunun gelecek sezon kalması kesin değil.

La Gazzetta ayrıca yeni bir sportif direktörün Milan'ın stoper rotasyonunu iyileştirmeye çalışacağını öne sürüyor. Milan stoperlerinden Fikayo Tomori ve Malick Thiaw, bir sonraki sportif direktörün tercihlerine bağlı olarak potansiyel olarak kulüpten ayrılabilir.

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