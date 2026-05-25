Milan'da Allegri dönemi sona erdi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, kulüpten yaptığı resmi açıklamada teknik direktör Massimiliano Allegri ile yollarını ayırdığını duyurdu.

HABER MERKEZİ25 Mayıs 2026 Pazartesi 19:47 - Güncelleme:
İtalya Serie A devi Milan'da kötü geçen sezonun faturası kesildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada teknik direktör Massimiliano Allegri ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Milan yönetimi, geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından hedeflerinin yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dönmek ve Serie A'da zirvede istikrarlı bir yapı kurmak olduğunu vurguladı. Sezonun büyük bölümünde ilk iki sıra içinde yer alan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki düşüş ve son maçta alınan mağlubiyet sonrası sezonu "tartışmasız bir başarısızlık" olarak değerlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada yalnızca Allegri değil, CEO Giorgio Furlani, Sportif Direktör Igli Tare ve Teknik Sorumlu Geoffrey Moncada ile de yolların ayrıldığı belirtildi.

ALLEGRI MILAN'DA NE YAPTI?

Allegri yönetimindeki Milan, bu sezon toplam 25 maçta sahaya çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşarken, rakip filelere 37 gol gönderip kalesinde 24 gol gördü. Milan, bu süreçte 46 puan topladı ve maç başına 1.84 puan ortalaması yakaladı.

