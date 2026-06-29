İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2026 Pazartesi / 14 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,6493
  • EURO
    53,2332
  • ALTIN
    6055.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milan'da ayrılık rüzgarı! İşte takımdan gidecek oyuncular
Spor

Milan'da ayrılık rüzgarı! İşte takımdan gidecek oyuncular

Teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Milan'da önemli ayrılık yaşanması bekleniyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ29 Haziran 2026 Pazartesi 14:32 - Güncelleme:
Milan'da ayrılık rüzgarı! İşte takımdan gidecek oyuncular
ABONE OL

Milan'da yeni teknik direktör Ruben Amorim ile birlikte yeni sezonda hücum hattı da değişecek.

KULÜP REKORU KIRILACAK

İtalyan ekibi, Paris Saint-Germain'den Gonçalo Ramos'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milan, Portekizli futbolcu için yaklaşık 70 milyon euro ödeyecek ve bu transfer ile kulüp rekoru kırılacak.

Milan'da Gonçalo Ramos transferi ile birlikte önemli ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.

İtalyan basınından Tuttomercato'da Milan'daki durumu masaya yatırdı.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜYOR

Milan, geçen sezonun devre arasında West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Niclas Füllkrug'un opsiyonunu kullanmayacak ve Alman golcü, İngiltere'ye geri dönecek.

30 MİLYON EURO'YA PORTO'YA!

Santiago Gimenez'in de Milan'dan ayrılması bekleniyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın geçen yıl Feyenoor'dan 30 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, benzer bir bedelle Porto'nun yolunu tutabilir.

Fulham'daki kiralık döneminin ardından Milan'a geri dönecek Samuel Chukwueze'nin geleceği de belirsizliğini koruyor. Chukwueze için kesin bir karar alınmadı.

RAFAEL LEAO'UNN DURUMU

Milan'da taraftarla sorun yaşayan Rafael Leao da takımdan ayrılma isteğini dile getirmişti.

KALMASI YÜKSEK İHTİMAL

İtalyan ekibinde hücum hattından takımda şu anda kalması daha yüksek ihtimal olan tek ismin Christopher Nkunku olduğu yazıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş köpek sürüsü dehşet saçtı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.