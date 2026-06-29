Milan'da ayrılık rüzgarı! İşte takımdan gidecek oyuncular

Milan'da yeni teknik direktör Ruben Amorim ile birlikte yeni sezonda hücum hattı da değişecek.

KULÜP REKORU KIRILACAK

İtalyan ekibi, Paris Saint-Germain'den Gonçalo Ramos'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milan, Portekizli futbolcu için yaklaşık 70 milyon euro ödeyecek ve bu transfer ile kulüp rekoru kırılacak.

Milan'da Gonçalo Ramos transferi ile birlikte önemli ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.

İtalyan basınından Tuttomercato'da Milan'daki durumu masaya yatırdı.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜYOR

Milan, geçen sezonun devre arasında West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Niclas Füllkrug'un opsiyonunu kullanmayacak ve Alman golcü, İngiltere'ye geri dönecek.

30 MİLYON EURO'YA PORTO'YA!

Santiago Gimenez'in de Milan'dan ayrılması bekleniyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Milan'ın geçen yıl Feyenoor'dan 30 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı 25 yaşındaki futbolcu, benzer bir bedelle Porto'nun yolunu tutabilir.

Fulham'daki kiralık döneminin ardından Milan'a geri dönecek Samuel Chukwueze'nin geleceği de belirsizliğini koruyor. Chukwueze için kesin bir karar alınmadı.

RAFAEL LEAO'UNN DURUMU

Milan'da taraftarla sorun yaşayan Rafael Leao da takımdan ayrılma isteğini dile getirmişti.

KALMASI YÜKSEK İHTİMAL

İtalyan ekibinde hücum hattından takımda şu anda kalması daha yüksek ihtimal olan tek ismin Christopher Nkunku olduğu yazıldı.