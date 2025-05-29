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Spor

Milan'da Conceiçao dönemi sona erdi

Milan, takımın teknik direktörü Sérgio Conceição ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Merkezi29 Mayıs 2025 Perşembe 23:38 - Güncelleme:
Milan'da Conceiçao dönemi sona erdi
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Serie A ekiplerinden Milan, kulübün resmi internet sitesinden teknik direktörü Sérgio Conceição ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AC Milan ve Sérgio Conceição gelecek sezon birlikte yola devam etmeyecek. Kulüp, Sérgio ve ekibine geçtiğimiz birkaç ay boyunca A Takıma liderlik ettikleri süre boyunca gösterdikleri bağlılık, profesyonellik ve özveri için teşekkür ediyor. AC Milan ailesi, Kulüp tarihindeki 50. kupayı kazanan Conceição'ya gelecek için en iyisini dilemektedir."

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