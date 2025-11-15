İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Milan'da Gimenez belirsizliği! Takasta kullanılması gündemde

Milan'da geleceği belirsizleşen Santiago Gimenez'in, West Ham ile yapılabilecek olası bir takas anlaşmasında kullanılabileceği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ15 Kasım 2025 Cumartesi 19:01 - Güncelleme:
Milan'da Gimenez belirsizliği! Takasta kullanılması gündemde
Santiago Gimenez'in AC Milan'daki geleceği belirsizlik haline geldi.

WEST HAM İLE TAKAS GÜNDEMDE

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, Meksikalı golcünün West Ham ile yapılabilecek olası bir takas anlaşmasına dahil edilebileceğini öne sürüyor.

Bu senaryoda Milan'ın, Alman forvet Niclas Füllkrug'u kadrosuna katması gündemde. Form durumu ve takıma uyumu da gözden geçirilirken, Gimenez için Premier League'e olası bir transfer ihtimali giderek güçleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Milan ile 11 maça çıkan 24 yaşındaki golcü, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

