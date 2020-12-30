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  • Milan'da Hakan Çalhanoğlu 2020 yılına damga vurdu! Asist kralı...
Spor

Milan'da Hakan Çalhanoğlu 2020 yılına damga vurdu! Asist kralı...

İtalya Serie A'da Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2020 yılında Serie A'da en fazla asist yapan oyuncu oldu.

30 Aralık 2020 Çarşamba 20:44 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 20:44
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 2020 yılında adını tarihe yazdırdı.

Ligde liderlik koltuğunda oturan Milan'da Hakan Çalhanoğlu'nun performansı dikkat çekti.

Kulübüyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli oyuncu, 2020 yılında Serie A'da en fazla asist yapan oyuncu oldu.

Bu süreçte ligde 14 asist yapan Hakan, ayrıca 99 şut pası ile bu alanda da Serie A'da yılın en iyi futbolcusu olmayı başardı.

5 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ

İtalya basını, Çalhanoğlu'nun Milan'dan yıllık 5 milyon euro maaş talep ettiği ve görüşmelerin devam ettiğini duyurmuştu.

Milan'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen ve takımının liderlik koltuğunda oturmasında büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki futbolcunun adı Juventus ve Manchester United'la da anılıyor.

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