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Spor

Milan'da hedef Joao Felix

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Joao Felix için yeni transfer iddiası ortaya atıldı. Portekizli yıldız için Milan'ın devrede olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi17 Ocak 2025 Cuma 18:22 - Güncelleme:
Milan'da hedef Joao Felix
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Bu sezon Serie A'da istediği sonuçları alamayan Milan, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Di Marzio'da yer alan habere göre; İtalyan devi, Chelsea forması giyen Joao Felix ile ilgileniyor.

Milan, başarılı hücum oyuncusunun transferi için görüşmelere başladı.

HÜCUM HATTINA MUTLAK TAKVİYE

Milan'ın ara transfer döneminde hücum hattına mutlaka bir takviye yapmak istediği ve Felix'in kulübün teknik direktörü Sergio Conceicao tarafından çok beğenilen bir oyuncu olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Joao Felix için İspanyol basını da Fenerbahçe iddiasında bulumuştu. Mundo Deportivo'da perşembe günü yayınlanan haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer için Felix ile görüştüğü yazılmıştı.

Bu sezon Chelsea'de 19 maça çıkan Portekizli oyuncu, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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