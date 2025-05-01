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Spor

Milan'da hedef Maurizio Sarri

Bu sezon teknik direktör değişikliklerinden beklediği değişimi elde edemeyen Milan, Sergio Conceiçao ile yollarını ayırıp yerine Murizio Sarri'yi getirmeyi planlıyor.

Haber Merkezi1 Mayıs 2025 Perşembe 18:23 - Güncelleme:
Milan'da hedef Maurizio Sarri
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İtalyan devi Milan'da yeni teknik direktör girişimi başladı. İtalyan ekibi sezona Paulo Fonseca ile başlamış ancak beklenen sonuçların gelmemesinin ardından aralık ayında göreve Sergio Conceiçao getirilmişti.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Conceiçao yönetiminden de memnun olmayan Milan yeni sezonda deneyimli teknik direktör Maurizio Sarri'yi göreve getirmek istiyor.

Sarri'nin, aralık ayında Fonseca ile yolların ayrılmasının ardından da Milan ile görüştüğü ancak uzun vadeli proje istemesi nedeniyle o dönemde Milan'ı reddettiği ifade edildi.

  • Milan
  • Sergio Conceiçao
  • Murizio Sarri

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