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Spor

Milan'da Joao Felix krizi

İtalya Serie A'da Bologna ile karşılaşan Milan'da performansıyla hayal kırıklığına neden olan Joao Felix'e tepki yağdı.

28 Şubat 2025 Cuma 16:49 - Güncelleme:
Milan'da Joao Felix krizi
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Milan'ın devre arası Chelsea'den kiraladığı Joao Felix için İtalyan ekibinde işler iyi gitmiyor. İtalyan basını, Milan'ın 2-1 kaybettiği Bologna maçının ardından Felix'i sert bir dille eleştirdi.

İTALYAN BASININDAN AĞIR ELEŞTİRİ

Corriere della Sera'da Bologna - Milan maçı değerlendirilmesinde Joao Felix için, "Bir felaket" yorumu yapıldı ve Felix için, "Sahanın en kötüsü" denildi. La Repubblica ise Portekizli futbolcunun maç içerisinde saklandığını aktardı. MilanNews ise 25 yaşındaki futbolcunun performansı için, "Rezil" yorumunu yaptı.

Milan'a transferinden sonra İtalyan ekibinde 7 maçta sahaya çıkan Joao Felix, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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