Milan'da kaleci bilmecesi: Maignan belirsiz, Lunin gündemde

Spazio Milan'ın haberine göre, Milan'ın ana kalecisi Mike Maignan'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız kaleci, kulübüyle henüz yeni bir sözleşme imzalamadı ve mevcut kontratı 2026 yazında sona erecek. Bu durum, Milan'ın olası bir ayrılık ihtimaline karşı yeni bir kaleci arayışına girmesine neden oldu.

Milan'ın birincil hedeflerinden biri, Lille'in genç kalecisi Luka Chevalier. Ancak kulüp, bu pozisyonu güçlendirmek için diğer seçenekleri de masaya yatırıyor. Bu adaylardan biri de Real Madrid'in Ukraynalı kalecisi Andriy Lunin. Milan, 26 yaşındaki kaleciyi transfer etme olasılığını değerlendirirken, bu hamlenin Maignan'ın takımdan ayrılması durumunda gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, Real Madrid'in birinci kalecisi Thibaut Courtois'nın geri dönüşü sonrası Lunin'in rolü azalabilir. İspanyol devinin, Ukraynalı file bekçisi için bu yaz gelen tekliflere açık olacağı ifade ediliyor. Lunin, bu sezon Real Madrid formasıyla 10 maça çıkarken, 13 gol yedi ve 4 maçta kalesini gole kapattı.