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Spor

Milan'da Leao ve Theo krizi

İtalyan basını, Milan'ın Serie A'da Lecce ile oynadığı karşılaşmada tribünle sorun yaşayan Rafael Leao ve Theo Hernandez'in sezon sonunda takımdan ayrılacağını öne sürdü.

4 Mart 2025 Salı 17:54 - Güncelleme:
Milan'da Leao ve Theo krizi
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Milan'da Theo Hernandez ve Rafael Leao, hem performansları hem de taraftar tepkileri nedeniyle zor günler geçiriyor. Lazio maçında eleştirilerin hedefi olan iki oyuncunun Lecce karşılaşmasında yedek kalması bekleniyor.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Lazio maçında tribünlerle tartışma yaşayan iki oyuncu, sezon sonunda Milan'dan ayrılabilir.

Leao için Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın büyük ilgisi olduğu belirtildi.

Fransız yıldız Hernandez için ise Milan, 2026'da bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor ve yaz aylarında oyuncuyu satmayı planlıyor.

  • Rafael Leao
  • Theo Hernandez
  • Milan

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