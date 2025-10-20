İSTANBUL 20°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2025 Pazartesi / 28 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,96
  • EURO
    48,9453
  • ALTIN
    5742.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Milan'da Massimiliano Allegri etkisi

Sezon başında Milan'ın başına geçen teknik direktör Massimiliano Allegri takımı 7 haftada ligin zirvesine yerleştirdi.

HABER MERKEZİ20 Ekim 2025 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
Milan'da Massimiliano Allegri etkisi
ABONE OL

Milan'da teknik direktör Massimiliano Allegri farkı hissediliyor.

Sezon başında Milan'ın başına geçen İtalyan teknik adam, 7 hafta sonunda Milan'ı zirveye taşıdı.

Cremonese'ye kaybeden ve lige kötü bir başlangıç yapan Milan, ligde daha sonra oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik (Juventus) aldı. Milan, İtalya Serie A'da ilk 7 haftayı 16 puanla zirvede tamamladı.

TOPLAM PERFORMANSI

Milan'ın başında toplamda 9 maça çıkan 58 yaşındaki teknik adam, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

SIRADAKİ RAKİP

Allegri yönetimindeki Milan, ligde gelecek hafta sahasında Pisa'yı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.