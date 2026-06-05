Milan'da Oliver Glasner dönemime doğru

Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarını sürdüren Milan'da Oliver Glasner ismi giderek daha güçlü şekilde gündeme geliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan'ın sahibi Jerry Cardinale ile kulüp danışmanı Zlatan Ibrahimovic, Avusturyalı teknik adam Oliver Glasner ile bir araya geldi. Yaklaşık altı saat süren görüşmenin, Milan yönetiminin Glasner'e verdiği önemi ortaya koyduğu ifade edildi.

Milan'ın, uzun vadeli bir proje oluşturabilecek, uluslararası tecrübeye sahip ve modern futbol anlayışını benimseyen bir teknik direktör aradığı belirtilirken, Glasner'in profilinin bu kriterlerle büyük ölçüde örtüştüğü kaydedildi.

Haberde, Avusturyalı teknik adamın Serie A'da çalışma fikrine sıcak baktığı da aktarıldı. Bu durumun Milan'ın elini güçlendirdiği belirtiliyor.