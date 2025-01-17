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Spor

Milan'da Rashford'un alternatifi Joao Felix

Ara transfer döneminde hücum hattına mutlak bir takviye arayışında olan Milan'ın Marcus Rashford ile anlaşamaması durumunda Joao Felix'i hedef olarak belirlediği öne sürüldü.

Haber Merkezi17 Ocak 2025 Cuma 14:10 - Güncelleme:
Milan'da Rashford'un alternatifi Joao Felix
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Milan, Marcus Rashford transferini sonuçlandıramazsa alternatif planını da belirledi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan temsilcisi, Rashford transferinden sonuç alamazsa Chelsea'den Joao Felix'e yönelecek.

HÜCUM HATTINA MUTLAK TAKVİYE

Milan'ın ara transfer döneminde hücum hattına mutlaka bir takviye yapmak istediği ve Felix'in kulübün teknik direktörü Sergio Conceicao tarafından çok beğenilen bir oyuncu olduğu kaydedildi.

Chelsea'nin Portekizli futbolcuyu satmayı tercih edeceği ancak 25 yaşındaki futbolcu için opsiyonlu kiralık seçeneğini de değerlendirebileceği aktarıldı.

Milan'ın olası Felix hamlesinin Rashford transferine göre daha ucuz olduğu vurgulandı.

La Gazzetta dello Sport'taki haberde, Milan ve Chelsea arasında geçmişte yapılan anlaşmalara da değinildi ve geçmişte Chelsea forması giymiş Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek ve Fikayo Tomori gibi isimlerin şu anada Milan'da ter döktüğü hatırlatıldı.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Joao Felix için İspanyol basını da Fenerbahçe iddiasında bulumuştu. Mundo Deportivo'da perşembe günü yayınlanan haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun transfer için Felix ile görüştüğü yazılmıştı.

Chelsea'de bu sezon 19 maçta süre bulan Joao Felix, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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