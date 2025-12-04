İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Milan'da Santiago Gimenez için karar çıktı

İtalyan ekibi Milan, 24 yaşındaki golcü oyuncu Santiago Gimenez'i için kararını verdi.

4 Aralık 2025 Perşembe 17:08
Milan'da Santiago Gimenez için karar çıktı
Milan, geçen sezonun devre arasında kadrosunda kattığı Santiago Gimenez ile yollarını ayırmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 24 yaşındaki santrfor, teknik direktör Max Allegri'nin taktiksel gereksinimlerini karşılayamıyor. Milan, bu nedenle Gimenez'i ara transfer döneminde göndermeyi planlıyor.

Premier Lig ekipleri West Ham United ve Sunderland, Meksikalı futbolcu ile ilgileniyor ancak Milan'ın henüz resmi bir teklif almadığı yazıldı.

Milan forması altında bu sezon 11 maçta süre bulan Gimenez, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Milan, geçen sezonun devre arasında Gimenez için Feyenoord'a 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Milan'da toplamda 30 maçta süre bulan 24 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.

